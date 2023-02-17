Актер Веселкин: позиция Ахеджаковой страшнее заявлений Брыльски о России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Заслуженный артист России Алексей Веселкин заявил, что случай актрисы Лии Ахеджаковой, которая восхищается украинским президентом Владимиром Зеленским, страшнее заявлений Барбары Брыльски о российских регионах. Он считает, что мнение польской артистки обусловлено тем, что она вырвана из контекста русской культуры, тогда как про Ахеджакову этого сказать нельзя. В ее случае критика России может происходить на почве ненависти, предположил эксперт в беседе с «Царьградом».

Чего же говорить о людях, которые вырваны из контекста, когда наши артисты сами страдают тем же. Та же Ахеджакова <...> Может, от ненависти какой-то это происходит? — уточнил Веселкин.

Актер убежден — чем лучше становится жизнь в России, тем большее раздражение это вызывает в таких людях, как Ахеджакова и Брыльска. При этом мнение польской актрисы о российских регионах не показалось ему удивительным.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина ранее назвала Барбару Брыльску «несчастной, старой и больной» женщиной и добавила, что реагировать на ее слова с критикой России не нужно. Она отметила, что Брыльска обязана делать подобные высказывания. По ее мнению, это обусловлено тем, что она живет в Польше.