Аккаунт телеканала «Вести.Крым» в YouTube разблокировали

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Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении следователя столичного главка МВД Дениса Иванова и адвоката Татьяны Пермининой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.

Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Дениса Михайловича сроком до 17 мая 2021 года, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе суда....