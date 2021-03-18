Аккаунт телеканала «Вести.Крым» в YouTube разблокировали

https://static.news.ru/photo/36604be2-8802-11eb-9eae-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании «Вести.Крым». Об этом журналистам рассказал директор телеканала Александр Минаков
Только что нас разблокировали — без уведомления. Мы сами случайно это узнали. <...> По логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд, — приводит РИА Новости слова Минакова.
Он добавил, что видеохроника, послужившая формальным предлогом для блокировки, была взята из программы немецко-французского телеканала Arte.
Как сообщал NEWS.ru, аккаунт телеканала «Вести.Крым» был заблокирован на видеохостинге YouTube накануне годовщины воссоединения полуострова с Россией. Уточняется, что причиной для блокировки стала публикация на сайте «Вести.Крым» за 2019 год под заголовком «Вот кто в почёте на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».