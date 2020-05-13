Акция «Ночь в музее» в столице пройдёт в онлайн-формате

В Москве акция «Ночь в музее» 16 мая впервые состоится в онлайн-формате.
Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства столицы. Большая часть мероприятий будет проходить с 18:00 до 23:00, однако трансляции с некоторых площадок начнутся раньше,
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, всего запланировано около 100 мероприятий. В акции примут участие более 50 культурных площадок.
Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты, — рассказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина объявил конкурс фотографии. Работа победителя появится на фасаде музея.
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