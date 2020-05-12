Пушкинский музей объявил фотоконкурс

https://static.news.ru/photo/19b383f2-9464-11ea-a315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина объявил конкурс фотографии. Работа победителя появится на фасаде музея.

Состязание запущено совместно с группой «Изоизоляция», запущенной в Facebook. Участники паблика предлагают свои версии произведений искусства, которые они сделали из подручных средств.

С 12 по 16 мая Пушкинский музей с «Изоизоляцией» запустили совместный челлендж. Для участия нужно выбрать произведение из коллекции музея, повторить его и выложить фото в группу, — цитирует организаторов ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина создал героям некоторых картин из своей коллекции аккаунты в соцсети «ВКонтакте». Проект запустили учащиеся программ Пушкинский.Youth.