Искусство

Пушкинский музей объявил фотоконкурс

18:18, 12 мая 2020
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина объявил конкурс фотографии. Работа победителя появится на фасаде музея.

Состязание запущено совместно с группой «Изоизоляция», запущенной в Facebook. Участники паблика предлагают свои версии произведений искусства, которые они сделали из подручных средств.

С 12 по 16 мая Пушкинский музей с «Изоизоляцией» запустили совместный челлендж. Для участия нужно выбрать произведение из коллекции музея, повторить его и выложить фото в группу,цитирует организаторов ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина создал героям некоторых картин из своей коллекции аккаунты в соцсети «ВКонтакте». Проект запустили учащиеся программ Пушкинский.Youth.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях