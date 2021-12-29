«Спасибо!»: активисты провели флешмоб у госпиталя в Коммунарке

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) поблагодарили врачей ковидного госпиталя в Коммунарке за работу и поздравили их с Новым годом. 29 декабря тысяча человек выстроилась под окнами больницы, образовав огромное восклицание «Спасибо!». Участники мероприятия также передали медикам и их детям более 200 подарочных наборов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МГЕР. Снимок слов благодарности публикует РИА Новости.

Мы приехали в Коммунарку, на передовую борьбы с коронавирусом, чтобы поблагодарить и поздравить настоящих героев нашего времени. Акции «Спасибо врачам» мы проводим с 2020 года, с начала пандемии. Так мы транслируем нашу общенародную благодарность, масштаб которой невозможно оценить, — говорится в сообщении.

По состоянию на 29 декабря в России зафиксирован минимум суточных заражений коронавирусом с 22 сентября. За день в стране заболели 21 119 человек, выздоровели — 42 776, скончались 932 пациента.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России в течение семи недель. По её словам, на прошлой неделе показатель составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем неделей ранее. Глава ведомства отметила, что заболеваемость растёт только в двух субъектах РФ.