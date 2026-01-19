Академик РАН ответил, поможет ли трансплантация органов дожить до 150 лет Академик РАН Готье: секрет жизни до 150 лет кроется в сохранении молодости мозга

Секрет жизни до 150 лет кроется не в замене изношенных органов, а в сохранении молодости мозга, заявил на пресс-конференции академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Так он ответил на вопрос, сможет ли трансплантология помочь человеку достичь такого возраста, передает корреспондент NEWS.ru.

Продолжительность жизни связана ведь с продолжительностью жизни мозга. А на этот мозг действует огромное количество факторов, которые приводят к его несостоятельности, в частности атеросклероз. Можно пересадить сердце. Пожалуйста, можно несколько раз пересадить сердце. Но мозг — он имеет определенный предел. И нам нужно создать комплексную систему, которая будет с самого рождения охранять наш мозг от старения, от нарушений кровообращения и так далее, — объяснил он.

Тем не менее Готье в ходе пресс-конференции подчеркнул, что российская медицина в 2025 году достигла значительного прогресса в области трансплантации почки. По его словам, в ушедшем году был преодолен важный барьер и количество проведенных операций достигло 2188.