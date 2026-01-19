Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:33

«Новый уровень»: в России заявили о прорыве в сфере трансплантации почек

Академик РАН Готье: Россия вышла на новый уровень по трансплантациям почки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская медицина в 2025 году достигла значительного прогресса в области трансплантации почки, заявил академик РАН директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Сергей Готье. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в ушедшем году был преодолен важный барьер и количество проведенных операций достигло 2188.

Мы в 2025 году вышли на новый уровень по выполнению трансплантации прежде всего почки. Мы перешли барьер в 2000 трансплантаций. Сейчас у нас выполнено 2188 таких операций, то есть почти 2200 трансплантаций, — уточнил специалист.

Он подчеркнул, что это количество все еще не полностью покрывает потребности всех нуждающихся пациентов, поскольку с каждым годом в стране увеличивается число людей, находящихся на заместительной почечной терапии, например на диализе. Именно это, по мнению академика, стимулирует дальнейшее развитие и увеличение числа пересадок. Дальнейший рост количества трансплантаций напрямую зависит от возможностей и поддержки государства, резюмировал Готье.

Ранее Готье заявил, что ключевыми и пока нерешенными проблемами трансплантации человеку органов животных являются тканевая несовместимость и риск передачи вирусных инфекций. По его словам, хирургически подобные операции уже давно выполнимы, однако на пути к их широкой практике остается преодолеть фундаментальные биологические барьеры.

