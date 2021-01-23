Агрессия и жестокость: как на детях отражаются неврозы родителей

Каждый ребёнок осознанно или нет копирует модель поведения своих родителей. И если те слишком тревожны, раздражительны или жестоки — их чадо, скорее всего, захочет выместить свою обиду и злость на более слабых. По мнению экспертов, массовая невротизация взрослых из-за пандемии может закончиться неприятными сюрпризами и для детей. Погрузившись в страх, безразличие и собственные переживания, юные жители нашей страны рискуют стать более жестокими. Как сами родители провоцируют детей на агрессию по отношению к животным, в каких случаях подобное поведение является некой нормой и что со всем этим делать — разбирался NEWS.ru.

Норма или плохой звоночек

На днях в Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали двух подростков. Школьники заживо сожгли шестерых щенков и обожгли их мать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как пояснила NEWS.ru главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова, подобное проявление детской жестокости не всегда говорит о психических отклонениях. По словам эксперта, это бывают некие групповые реакции. То есть зачинщик имеет садистские наклонности, а остальные дети просто присоединяются к его поступку, до конца не осознавая ужас происходящего.

Поскольку в группе чувство личной ответственности распределяется, дети и совершают подобное. Часто в таких ситуациях речь идёт о девиации, варианте крайней нормы. То есть это могут быть некие особенности ребёнка и его восприятия мира, которые не доходят до патологии. А бывает, конечно, что это один из признаков проблем с психикой, когда ребёнок как раз проявляет чрезмерную жестокость. В таком случае должны быть и другие симптомы психических отклонений. Анна Портнова главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы

Одной из причин выплеска внутреннего гнева у ребёнка подобным образом могут быть и внутрисемейные конфликты, считает специалист. Например, родители слишком тревожны и раздражительны, что в дальнейшем проявляется и в поведении ребёнка. Как ранее сообщали врачи, в начале пандемии среди россиян отмечался всплеск неврозов. По мнению экспертов, на фоне массовой вакцинации подобный феномен может дать вторую волну. Так что не исключено, что и дети, «подпитавшись» от родителей, впоследствии будут чаще проявлять агрессию по отношению к более слабым.

Пожинаем пандемийные «плоды»

Как подтвердила в беседе с NEWS.ru детский врач-психиатр Дарья Шурыгина, состояние родителей действительно напрямую влияет на психологическое здоровье ребёнка. Поэтому если дети в большей степени будут предоставлены сами себе, то не исключены и случаи жестокого обращения с животными, да и не только с ними.

Сложная экономическая ситуация в России, пандемия и неуверенность в завтрашнем дне — всё это в комплексе, конечно, будет вызывать тревожные расстройства, панические и депрессивные состояния у взрослых. А когда родитель находится не в ресурсе, он, во-первых, не сможет вовремя уловить какие-то изменения в поведении своего ребёнка. Во-вторых, может даже невольно стать индуктором подобных переживаний. А эти проявления у ребёнка, в свою очередь, рискуют вылиться во что угодно. Это и агрессия по отношению к сверстникам, педагогам и к животным в том числе. Дарья Шурыгина детский врач-психиатр детский врач-психиатр

Зеркальные проявления

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Эмоциональная нестабильность родителей может иметь разные проявления. В том числе применение физического и морального насилия по отношению к своему чаду. Как пояснила NEWS.ru детский психолог Светлана Клюваева, в подобных случаях дети могут отзеркалить поведение взрослых потому, что просто не знают иных методов выплеска эмоций.

В такой ситуации ребёнок не находит другого способа, чтобы быть заметным. Часто дети подросткового возраста, которые проявляют жестокость по отношению к животным или к сверстникам, — это те, кто сами подвергаются в семье физическому или моральному насилию. Тогда это единственный способ поведения, который они знают. С другой стороны, это ещё и желание наказать тех, кто обращается с ними жестоко. На взрослого руку не поднимешь, это же разные весовые категории. А животные являются некой мишенью для выплеска таких негативных чувств. Светлана Клюваева детский психолог, руководитель клуба детской психологии детский психолог, руководитель клуба детской психологии

По словам психолога, если подобные «звоночки» пустить на самотёк, то уже во взрослом возрасте человек может продолжить проявлять жестокость к другим ещё больше, стать асоциальным. Поэтому для психологического здоровья каждого ребёнка важно, чтобы он чувствовал себя в безопасности и излишняя тревожность родителей не отражалась на нём. А главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова добавила — если кто-то из родителей вдруг заметил, что его чадо склонно к жестокости, в том числе по отношению к животным, нужно сразу обратиться за консультацией к специалисту.