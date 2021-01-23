Агрессия и жестокость: как на детях отражаются неврозы родителей

Каждый ребёнок осознанно или нет копирует модель поведения своих родителей. И если те слишком тревожны, раздражительны или жестоки — их чадо, скорее всего, захочет выместить свою обиду и злость на более слабых. По мнению экспертов, массовая невротизация взрослых из-за пандемии может закончиться неприятными сюрпризами и для детей. Погрузившись в страх, безразличие и собственные переживания, юные жители нашей страны рискуют стать более жестокими. Как сами родители провоцируют детей на агрессию по отношению к животным, в каких случаях подобное поведение является некой нормой и что со всем этим делать — разбирался NEWS.ru.
Норма или плохой звоночек
На днях в Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали двух подростков. Школьники заживо сожгли шестерых щенков и обожгли их мать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как пояснила NEWS.ru главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова, подобное проявление детской жестокости не всегда говорит о психических отклонениях. По словам эксперта, это бывают некие групповые реакции. То есть зачинщик имеет садистские наклонности, а остальные дети просто присоединяются к его поступку, до конца не осознавая ужас происходящего.
Поскольку в группе чувство личной ответственности распределяется, дети и совершают подобное. Часто в таких ситуациях речь идёт о девиации, варианте крайней нормы. То есть это могут быть некие особенности ребёнка и его восприятия мира, которые не доходят до патологии. А бывает, конечно, что это один из признаков проблем с психикой, когда ребёнок как раз проявляет чрезмерную жестокость. В таком случае должны быть и другие симптомы психических отклонений.
Одной из причин выплеска внутреннего гнева у ребёнка подобным образом могут быть и внутрисемейные конфликты, считает специалист. Например, родители слишком тревожны и раздражительны, что в дальнейшем проявляется и в поведении ребёнка. Как ранее сообщали врачи, в начале пандемии среди россиян отмечался всплеск неврозов. По мнению экспертов, на фоне массовой вакцинации подобный феномен может дать вторую волну. Так что не исключено, что и дети, «подпитавшись» от родителей, впоследствии будут чаще проявлять агрессию по отношению к более слабым.
Пожинаем пандемийные «плоды»
Как подтвердила в беседе с NEWS.ru детский врач-психиатр Дарья Шурыгина, состояние родителей действительно напрямую влияет на психологическое здоровье ребёнка. Поэтому если дети в большей степени будут предоставлены сами себе, то не исключены и случаи жестокого обращения с животными, да и не только с ними.
Сложная экономическая ситуация в России, пандемия и неуверенность в завтрашнем дне — всё это в комплексе, конечно, будет вызывать тревожные расстройства, панические и депрессивные состояния у взрослых. А когда родитель находится не в ресурсе, он, во-первых, не сможет вовремя уловить какие-то изменения в поведении своего ребёнка. Во-вторых, может даже невольно стать индуктором подобных переживаний. А эти проявления у ребёнка, в свою очередь, рискуют вылиться во что угодно. Это и агрессия по отношению к сверстникам, педагогам и к животным в том числе.
Зеркальные проявления
Эмоциональная нестабильность родителей может иметь разные проявления. В том числе применение физического и морального насилия по отношению к своему чаду. Как пояснила NEWS.ru детский психолог Светлана Клюваева, в подобных случаях дети могут отзеркалить поведение взрослых потому, что просто не знают иных методов выплеска эмоций.
В такой ситуации ребёнок не находит другого способа, чтобы быть заметным. Часто дети подросткового возраста, которые проявляют жестокость по отношению к животным или к сверстникам, — это те, кто сами подвергаются в семье физическому или моральному насилию. Тогда это единственный способ поведения, который они знают. С другой стороны, это ещё и желание наказать тех, кто обращается с ними жестоко. На взрослого руку не поднимешь, это же разные весовые категории. А животные являются некой мишенью для выплеска таких негативных чувств.
По словам психолога, если подобные «звоночки» пустить на самотёк, то уже во взрослом возрасте человек может продолжить проявлять жестокость к другим ещё больше, стать асоциальным. Поэтому для психологического здоровья каждого ребёнка важно, чтобы он чувствовал себя в безопасности и излишняя тревожность родителей не отражалась на нём. А главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова добавила — если кто-то из родителей вдруг заметил, что его чадо склонно к жестокости, в том числе по отношению к животным, нужно сразу обратиться за консультацией к специалисту.