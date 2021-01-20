Врачи спрогнозировали повторный всплеск неврозов из-за вакцинации

Буквально на днях в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Но далеко не все жители нашей страны торопятся сделать прививку от китайской инфекции. Перед людьми сейчас встаёт сложная дилемма. С одной стороны, многие боятся заболеть, с другой, почувствовать себя плохо после укола. По словам врачей, такие внутренние терзания неизбежно приводят к повышению тревожности, а там и до неврозов недалеко. Что именно усугубляет психологическое состояние россиян, как этого избежать и кто наиболее подвержен неврозам — разбирался NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Капли в море страха

Одной из самых обсуждаемых тем в России в последнее время является непростой выбор — делать прививку от коронавируса или же нет. Многих жителей нашей страны эти рассуждения заводят в тупик, и россияне не знают, как в итоге реагировать и поступать. Как рассказал NEWS.ru психиатр Георгий Борисов, эти терзания часто приводят к неврозам. По словам эксперта, увеличение числа таких пациентов наблюдается уже сейчас и есть все предпосылки, что в дальнейшем ситуация только ухудшится.

Состояние внутриличностного конфликта достаточно пагубное. Оно может протекать не остро, а иметь накопительный эффект. Особенно если это ещё и связано с проблемами в семье. Мы знаем, что в период пандемии резко увеличилось число разводов, претензий друг к другу. Также были финансовые потери, неуверенность в завтрашнем дне. И это всё создало базу, что люди находятся на каком-то негативном эмоциональном пике. Это уже вызывает неврозы, и дальше мы можем увидеть всплеск подобных расстройств. А если будет какая-то вторая волна и потребуется ещё одна вакцина, это вообще приведёт к истерии. Георгий Борисов детский и взрослый психиатр детский и взрослый психиатр

Чтобы не довести себя до такого состояния, врач советует россиянам стараться относиться ко всему спокойно, а информацию о коронавирусе воспринимать критично. Также помогут элементарные меры профилактики: мытьё рук, соблюдение дистанции с незнакомыми людьми, «не фанатичное» ношение маски. Всё это создаст почву для психологической устойчивости россиян.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Только по делу и без ужасов

Всплеск неврозов, в основе которых будут лежать различные страхи, спрогнозировал и психотерапевт Владимир Файнзильберг. Эксперт поделился с NEWS.ru, что в группе риска находятся россияне в возрасте от 50 лет, имеющие «невысокий уровень образования». По мнению врача, избежать таких печальных последствий можно с помощью правильного информирования населения о предлагаемой процедуре. Причём объяснять сложные медицинские термины простым языком должны исключительно компетентные специалисты, а не все подряд.

Очень много пациентов говорят мне о тех опасениях, которые их посещают по поводу вакцинирования. Люди читают всю информацию по этой теме. А там много негативного, в том числе различные слухи об обязательности этой процедуры. Я стараюсь объяснить им, что осложнения после вакцинации обусловлены статистической погрешностью не более, чем у той же прививки от гриппа. Потому что любая инъекция вызывает какую-то аллергическую реакцию у некоторых людей. Поэтому бояться вакцины не стоит. Владимир Файнзильберг психотерапевт психотерапевт

Частично с мнением коллег согласился и психиатр Владимир Крупин. Врач добавил NEWS.ru, что на дальнейшее развитие событий будет влиять множество факторов. По словам эксперта, многие люди склонны поддаваться паническим настроениям. Поэтому действительно важно правильное информирование и отсутствие различных «страшилок» по этой теме.

Неврозы в ближайшем будущем могут быть. И если сейчас начнут вводить прививочные паспорта, значение которых не будет понятно, поползут слухи, что они, например, нужны для каких-то выплат, то конечно мы увидим всплеск неврозов. Если же всё будет прозрачно и понятно, не думаю, что это приведёт к сильному увеличению числа таких пациентов. У людей должно быть чёткое понимание, что никто не заставляет их идти прививаться, это по желанию. Тогда не будет массового невроза. Владимир Крупин психиатр, психолог психиатр, психолог

«Напереживали» проблем

Специалист дополнил, что у излишне мнительных россиян на фоне повышенной тревожности после вакцинирования даже могут появиться реальные симптомы недомогания. Это срабатывает как эффект плацебо. Человек где-то читает про побочные реакции других пациентов, мысленно примеряет их на себя и в итоге получает телесные проявления. По словам Владимира Крупина, в таких случаях даже может подняться субфебрильная температура. Так что постоянная тревожность — это хорошая почва для появления различных неврозов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказывали, что с начала пандемии они отмечали резкий рост числа пациентов с различными психологическими недугами. Это россияне, страдающие от фобий, депрессий и неврозов. Причём в сети страха оказались не только взрослая часть населения России, но и достаточно молодые жители нашей страны.