Врачи спрогнозировали повторный всплеск неврозов из-за вакцинации

Буквально на днях в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Но далеко не все жители нашей страны торопятся сделать прививку от китайской инфекции. Перед людьми сейчас встаёт сложная дилемма. С одной стороны, многие боятся заболеть, с другой, почувствовать себя плохо после укола. По словам врачей, такие внутренние терзания неизбежно приводят к повышению тревожности, а там и до неврозов недалеко. Что именно усугубляет психологическое состояние россиян, как этого избежать и кто наиболее подвержен неврозам — разбирался NEWS.ru.
Капли в море страха
Одной из самых обсуждаемых тем в России в последнее время является непростой выбор — делать прививку от коронавируса или же нет. Многих жителей нашей страны эти рассуждения заводят в тупик, и россияне не знают, как в итоге реагировать и поступать. Как рассказал NEWS.ru психиатр Георгий Борисов, эти терзания часто приводят к неврозам. По словам эксперта, увеличение числа таких пациентов наблюдается уже сейчас и есть все предпосылки, что в дальнейшем ситуация только ухудшится.
Состояние внутриличностного конфликта достаточно пагубное. Оно может протекать не остро, а иметь накопительный эффект. Особенно если это ещё и связано с проблемами в семье. Мы знаем, что в период пандемии резко увеличилось число разводов, претензий друг к другу. Также были финансовые потери, неуверенность в завтрашнем дне. И это всё создало базу, что люди находятся на каком-то негативном эмоциональном пике. Это уже вызывает неврозы, и дальше мы можем увидеть всплеск подобных расстройств. А если будет какая-то вторая волна и потребуется ещё одна вакцина, это вообще приведёт к истерии.
Чтобы не довести себя до такого состояния, врач советует россиянам стараться относиться ко всему спокойно, а информацию о коронавирусе воспринимать критично. Также помогут элементарные меры профилактики: мытьё рук, соблюдение дистанции с незнакомыми людьми, «не фанатичное» ношение маски. Всё это создаст почву для психологической устойчивости россиян.
Только по делу и без ужасов
Всплеск неврозов, в основе которых будут лежать различные страхи, спрогнозировал и психотерапевт Владимир Файнзильберг. Эксперт поделился с NEWS.ru, что в группе риска находятся россияне в возрасте от 50 лет, имеющие «невысокий уровень образования». По мнению врача, избежать таких печальных последствий можно с помощью правильного информирования населения о предлагаемой процедуре. Причём объяснять сложные медицинские термины простым языком должны исключительно компетентные специалисты, а не все подряд.
Очень много пациентов говорят мне о тех опасениях, которые их посещают по поводу вакцинирования. Люди читают всю информацию по этой теме. А там много негативного, в том числе различные слухи об обязательности этой процедуры. Я стараюсь объяснить им, что осложнения после вакцинации обусловлены статистической погрешностью не более, чем у той же прививки от гриппа. Потому что любая инъекция вызывает какую-то аллергическую реакцию у некоторых людей. Поэтому бояться вакцины не стоит.
Частично с мнением коллег согласился и психиатр Владимир Крупин. Врач добавил NEWS.ru, что на дальнейшее развитие событий будет влиять множество факторов. По словам эксперта, многие люди склонны поддаваться паническим настроениям. Поэтому действительно важно правильное информирование и отсутствие различных «страшилок» по этой теме.
Неврозы в ближайшем будущем могут быть. И если сейчас начнут вводить прививочные паспорта, значение которых не будет понятно, поползут слухи, что они, например, нужны для каких-то выплат, то конечно мы увидим всплеск неврозов. Если же всё будет прозрачно и понятно, не думаю, что это приведёт к сильному увеличению числа таких пациентов. У людей должно быть чёткое понимание, что никто не заставляет их идти прививаться, это по желанию. Тогда не будет массового невроза.
«Напереживали» проблем
Специалист дополнил, что у излишне мнительных россиян на фоне повышенной тревожности после вакцинирования даже могут появиться реальные симптомы недомогания. Это срабатывает как эффект плацебо. Человек где-то читает про побочные реакции других пациентов, мысленно примеряет их на себя и в итоге получает телесные проявления. По словам Владимира Крупина, в таких случаях даже может подняться субфебрильная температура. Так что постоянная тревожность — это хорошая почва для появления различных неврозов.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказывали, что с начала пандемии они отмечали резкий рост числа пациентов с различными психологическими недугами. Это россияне, страдающие от фобий, депрессий и неврозов. Причём в сети страха оказались не только взрослая часть населения России, но и достаточно молодые жители нашей страны.