Аграриям России упростили доступ к инвесткредитам Мишустин подписал постановление о субсидировании инвесткредитов для аграриев

«Кировец» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские аграрии смогут взять кредит на покупку сельхозтехники и оборудования на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление, согласно которому аграриям субсидируется до 100% ключевой ставки ЦБ РФ в ставке по кредиту, 1 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Принятое решение упростит аграриям доступ к недорогим заёмным средствам и позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий важной для экономики отрасли, — говорится в сообщении.

Речь идёт о займах на покупку сельхозтехники для реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. Как отметили в правительстве, субсидирование в рамках нового постановления будет происходить по кредитам до 10 млрд рублей.

В настоящий момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 17%, с 4 мая — 14%, говорится в материалах на сайте Центробанка.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса. Так, предлагалось расширить в 2022 году программу льготного кредитования сельхозпроизводителей до 75 млрд рублей (ранее было объявлено, что правительство выделит на эти цели 25 млрд рублей), обнулить ввозные таможенные пошлины на запчасти к сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упростить их ввоз и сертификацию.