Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D

Московский аэропорт Шереметьево на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D. Терминалы B и C продолжат работу в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Шереметьево закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли ещё в пандемию. Работать продолжат внутренний терминал В и международный C, — сказал источник.

На фоне российской спецоперации на Украине ЕС запретил 27 февраля воздушным судам из России пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и страхования российских самолётов. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта.

Помимо этого, американский производитель авиатехники Boeing приостановил техподдержку и обслуживание перевозчиков в РФ. На аналогичную меру пошли и в Airbus.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в условиях cанкций Запада будет развивать внутренние авиаперевозки и cтроить свои самолёты.