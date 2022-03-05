«Будем строить свои самолёты»: Путин о ситуации в авиации

Россия в условиях cанкций Запада будет развивать внутренние авиаперевозки и cтроить свои самолёты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на вcтрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Летать мы будем... Сейчас будем наращивать, конечно, внутренние перевозки. Там, где будем летать за границу, там будем летать. Будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять. Мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить, такие как МС-21, Ил-114-300, «Байкал». Будем развивать дальше аэродромную сеть, — заявил он.

По мнению президента, у сложившейся cитуации есть как минусы, так и плюсы для развития собственной инфраcтруктуры.

На фоне российской спецоперации на Украине ЕС запретил 27 февраля воздушным судам из России пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и страхования российских самолётов. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта.