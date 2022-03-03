Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний из России

Пресс-служба американского производителя авиационной техники Boeing заявила, что компания приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Представители корпорации также отметили, что внимательно следят за обстановкой на Украине и безопасностью своих сотрудников в регионе. В настоящее время основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт, сообщает Reuters.

Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, — сказано в пресс-релизе.

Меры стали дополнением к тем мерам, о которых уже сообщали в компании. Речь идёт о временной приостановке программы Boeing по подготовке пилотов в своём авиационном учебном центре Сколково.

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США планируют закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов. Отмечается, что решение может быть принято в ближайшие 24 часа. Эти меры, по информации издания, станут частью консолидированного ответа Запада на действия России на Украине.