«Аэрофлот» сообщил о продаже билетов на два рейса в Турцию

Министерство просвещения ответило на вопрос, будет ли завершён текущий учебный год досрочно. Такого в планах ведомства нет, пишет ТАСС.

По данным министерства, на карантине в стране остаются семь школ в семи регионах. Необходимости нарушать стандартный режим, в котором проработало большинство российских школ, нет. Досрочного завершения учебного года в школах...