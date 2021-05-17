«Аэрофлот» сообщил о продаже билетов на два рейса в Турцию

Компания «Аэрофлот» сняла с продажи фактически все билеты в Турцию в июне, оставив только два рейса в неделю. Это рейсы разрешены оперштабом, чтобы не создавать пассажирам неудобств в связи с возможными отменами, пишет ТАСС.
О наличии двух рейсов в Стамбул в неделю сообщил представитель перевозчика Михаил Дёмин.
Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, — приводит издание слова Дёмина.
Если будет принято какое-то другое решение, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов и дать старт продажам билетов.
Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства, — пояснил представитель компании.
Как сообщалось ранее, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией. Накануне появилось сообщение, что ограничения будут действовать до 30 июня.