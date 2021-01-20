«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры багажа пассажиров на 20%

https://static.news.ru/photo/f4a43272-5b6a-11eb-a895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress

У пассажиров самолётов в России могут забрать ещё 20% от провозимого багажа. С такой инициативой выступил «Аэрофлот».

Предложение авиакомпания уже направила в Министерство транспорта России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. В федеральных авиационных правилах (ФАП) могут прописать новую норму в 158 см по сумме трёх измерений вместо допустимых сейчас 203 см.

В Минтрансе подтвердили газете, что предложение об изменениях правил провоза багажа было озвучено. Но до окончательного решения ещё очень далеко — должны быть проработаны все детали, проговорены условия со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями.

Минтранс также направил инициативу в Росавиацию, руководство которой обсудило её на совместном с перевозчиком совещании. В ведомстве подчеркнули возможные социально-негативные риски предложения. Но от комментариев прессе в «Аэрофлоте» и Росавиации отказались.

В данный момент в России действует норма по багажу в 203 см по сумме трёх измерений. Если пассажир её превысил, ему придется за это доплатить.

Как писал ранее NEWS.ru, российские авиакомпании подготовили предложения по созданию новых низкотарифных перевозчиков. Соответствующие распоряжения дали министр транспорта Виталий Савельев и руководитель Росавиации Александр Нерадько.