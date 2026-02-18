«Аэрофлот» поздравит пассажиров с Масленицей

В завершающий день Масленицы, 22 февраля, все пассажиры компании «Аэрофлот» получат специальные подарки — угощения и сюрпризы. Поздравления ожидают путешественников, вылетающих из Москвы.

В классе «Бизнес» на рейсах продолжительностью свыше восьми часов пассажирам предложат блины с топпингами — сметана, мед, малиновое варенье, сгущенка. На рейсах в бизнес-классе и на рейсах свыше трех часов в классе «Комфорт» пассажиров накормят блинами, фаршированными говядиной, яйцом и зеленью, с брокколи и вешенками в сливочном соусе. Тем временем на рейсах длительностью до трех часов в классе Комфорт авиакомпания предложит блинные роллы с лососем и творожным сыром. Кроме того, пассажиров класса Бизнес и Комфорт угостят натуральными ягодными настойками Онегин Gourmet со вкусами черноплодной рябины и вишни.

Пассажиров класса «Эконом» также ожидают угощения — блины с курицей и сливочно-грибным соусом на рейсах свыше трех часов. На рейсах от двух до трех часов полета путешественников ждут блинные роллы с курицей, а на коротких рейсах от полутора до двух часов — блинные роллы с ветчиной и сыром.

«Аэрофлот» подготовил и другие активности для туристов. Так, с 19 по 22 февраля компания примет участие в фестивале «Московская Масленица в Пекине». В парке Чаоян в китайской столице можно найти интерактивную фотозону «Аэрофлота», где каждый желающий сможет сфотографироваться с бортпроводниками авиакомпании. Кроме того, гостей мероприятия ожидают автоматы с подарками, стикерпаки за подписку на аккаунт перевозчика в WeChat и шанс выиграть мерч компании. На стенде можно будет приобрести авиабилет и получить в подарок модель самолета.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» обновил меню в экономклассе на всех рейсах из Москвы длительностью от трех до семи часов, а также на рейсах свыше семи часов. Холодные закуски включают в себя сыры российских производителей, мясные деликатесы, красную рыбу с Дальнего Востока, овощи и свежую зелень. На горячее пассажиры смогут попробовать новые блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы.