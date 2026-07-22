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22 июля 2026 в 14:00

Аджика «Для души» — с баклажанами и грецкими орехами: сытная, нежная, без остроты, идеально к макаронам и картошке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, грецкие орехи и перец — готовлю аджику «Для души»: сытную, нежную, без остроты, идеально к макаронам и картошке. Это не классическая жгучая аджика, а мягкая, бархатистая закуска, которую можно есть ложкой. Баклажаны обжариваю до золотистости, добавляю сладкий перец, лук, чеснок и толченые орехи, тушу с томатной пастой и специями до густоты. Вкус — сладковатый, с ореховым оттенком и легкой пряностью, без грамма перца чили. Консистенция — как густое рагу, которое идет и как соус, и как гарнир.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг баклажанов, 500 г сладкого перца, 2 луковицы, 1 головка чеснока, 200 г грецких орехов, 3 ст. ложки томатной пасты, 100 мл растительного масла, соль, перец, любимые специи (кориандр, хмели-сунели). Баклажаны нарежьте кубиками, обжарьте с луком и перцем до мягкости. Орехи измельчите в блендере. Добавьте к овощам томатную пасту, чеснок, орехи, соль и специи, тушите 20 минут до загустения. Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила эту аджику — зимой банка улетела за вечер, муж макал хлеб и просил еще. Я добавила в нее немного базилика и уменьшила количество масла. Кстати, вместо томатной пасты можно взять свежие помидоры. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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