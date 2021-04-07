Адвокаты опровергли информацию о переводе Навального из колонии

https://static.news.ru/photo/bbb0d42e-97b1-11eb-b357-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Оппозиционера Алексея Навального не уводили из колонии. Появившаяся в СМИ информация об этом не соответствует действительности, рассказала его адвокат Ольга Михайлова.

Мы сейчас общались с Алексеем, только что вышли от него. На протяжении двух часов у нас было свидание, мы общались. Соответственно, он здесь, — сказала она журналистам «Дождя».

По её словам, Навальный продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у оппозиционера колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Также она прокомментировала информацию, что Навальный отказывается от лекарств, выписанных фельдшером в колонии. По её словам, медик настаивает на приёме выписанных ранее «Диклофенака» и никотиновой кислоты, которые «не используются в медицине уже лет 30».

Накануне владимирское издание «ProГород» со ссылкой на «неофициальный источник» сообщило , что Навального увезли из исправительной колонии № 2 во Владимирской области «в неизвестном направлении».

Навальный сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.