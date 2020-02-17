Адвокаты Виктора Гаврилова, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, обжаловали арест своего подзащитного. Об этом 17 февраля журналистам сообщил один из юристов Денис Пензин.
По словам адвоката Гаврилова, защита мужчины уже подала в суд апелляционную жалобу.
Просим суд отменить арест и не избирать никакой меры пресечения, — цитирует ТАСС Дениса Пензина.
NEWS.ru писал, что Гаврилова задержали 13 февраля в Хабаровске, когда он собирался отправиться в Комсомольск-на-Амуре, чтобы забрать детей у матери. Под арестом мужчина будет находиться до 13 апреля. В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела — за оставление в опасности, истязание и кражу.
Позднее Гаврилов заявил, что находится «в шоке» от решения суда об аресте, которое он сам считает ненормальным.