Адвокат заявил, что любой житель России может попасть под статью об АУЕ

https://static.news.ru/photo/244f5c28-3716-11eb-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Любой житель России, который когда-либо размещал в Сети фото тюремной тематики, может попасть под действие уголовной статьи об экстремизме, заявил адвокат Иван Миронов.

Неважно, когда была размещена публикация, важно — актуален ли запрещённый материал, — подчеркнул Миронов, слова которого приводит URA.RU.

Адвокат также добавил, что в целом считает внесение АУЕ (запрещена Верховным судом РФ) в список экстремистских организаций позитивным явлением.

АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это движение и криминальная субкультура, распространённая среди подростков, последователи которой романтизируют тюремную и уголовную эстетику.

Деятельность неформального криминального движения АУЕ в России признана экстремистской с августа 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что участники экстремистских молодёжных группировок, таких как АУЕ, могут становиться «боевой единицей» для проведения митингов и последующих массовых беспорядков, заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.