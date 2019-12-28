https://static.news.ru/photo/252f2b64-2b4b-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Адвокат солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего бойню в Забайкальском крае, рассказал, какие детали могут повлиять на приговор военнослужащему. По словам Руслана Нагиева, смягчить наказание солдату может уголовное дело против военного, который признался в издевательствах над Шамсутдиновым.

Юрист уверен, что в этом сложном деле важна каждая деталь. Важно, установит ли суд неуставные отношения, сообщает «Царьград».

Дело сложное. Всё-таки восемь трупов, — аргументировал Руслан Нагиев в интервью изданию «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что дело о дедовщине, где потерпевшим выступает расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов, будет передано в суд. Об этом заявил адвокат «стрелка» Руслан Нагиев.