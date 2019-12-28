https://static.news.ru/photo/891e31d0-2aea-11ea-acfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело о дедовщине, где потерпевшим выступает расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов, будет передано в суд. Об этом заявил адвокат «стрелка» Руслан Нагиев.

Завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов и ещё несколько солдат признаны потерпевшими. В январе планируется судебное заседание. Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде, — сообщил защитник в Instagram.

Он добавил, что в настоящее время проводится доследственная проверка по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с неё денег.

Ранее NEWS.ru писал, что Рамиль Шамсутдинов стал потерпевшим по делу о дедовщине. Оно возбуждено по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Об этом рассказал адвокат Равиль Тугушев. Он уточнил, что тот, против кого возбудили дело, не был убит, так как в этот момент не находился на боевом дежурстве.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.