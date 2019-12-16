https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд принял решение продлить арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял своих сослуживцев.

По словам адвоката Равиля Тугушева, его подзащитный проведёт под стражей ещё четыре месяца.

Впереди много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз, — добавил правозащитник.

Ранее News.ru писал, что первый зампред комитета Госдумы по oбороне Александр Шерин рассказал, почему закрыли воинскую часть, где служил Шамсутдинов. По его словам, такой исход событий стал вынужденным для Минобороны шагом в условиях общественного резонанса.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.