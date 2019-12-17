Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Расстрелявший восемь человек в военной части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов стал потерпевшим по делу о дедовщине. Оно возбуждено по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Данные о неуставных отношениях подтвердились. Помимо Шамсутдинова потерпевшими проходят несколько военнослужащих, обвинения могут быть предъявлены одному из сослуживцев, — сообщил Тугушев. — Тот, против кого возбудили дело, не был убит. Он в числе живых.

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.

Солдат заявил, что ему угрожали изнасилованием. В Минобороны эту версию не желают признавать, однако другой военный, служивший в этой части, подтвердил наличие дедовщины.

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