Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ, Маханек задержана в качестве подозреваемой, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Ранее NEWS.ru писал,...