Расстрелявший восемь человек в военной части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов стал потерпевшим по делу о дедовщине. Оно возбуждено по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.
Данные о неуставных отношениях подтвердились. Помимо Шамсутдинова потерпевшими проходят несколько военнослужащих, обвинения могут быть предъявлены одному из сослуживцев, — сообщил Тугушев. — Тот, против кого возбудили дело, не был убит. Он в числе живых.
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. В настоящий момент Шамсутдинов находится под арестом.
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