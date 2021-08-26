Адвокат убийцы восьмилетней девочки не будет обжаловать приговор суда

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Глава Республики Саха Айсен Николаев разрешил начать охотничий сезон с 3 сентября, несмотря на то что в регионе недавно были масштабные лесные пожары. Об этом сообщила Readovka.

Заявки на разрешение охотиться в якутских лесах две недели назад подали 22 тыс. человек, тогда рассмотрение отложили до снятия режима ЧС в регионе. Оценка ущерба всё ещё не проведена: сколько...