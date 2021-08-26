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Адвокат убийцы восьмилетней девочки не будет обжаловать приговор суда

14:35, 27 августа 2021
Адвокат убийцы восьмилетней девочки не будет обжаловать приговор суда Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Адвокат Виталия Бережного, изнасиловавшего и убившего восьмилетнюю Настю Муравьёву, не будет обжаловать приговор суда об аресте преступника. Об этом сообщает ТАСС.

Нет, — ответила адвокат Бережного на соответствующий вопрос судьи.

Ранее в Тюмени бывший сотрудник полиции и спецназовец Виталий Бережной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил к себе в квартиру восьмилетнюю девочку Настю Муравьёву, разрешив ей воспользоваться своим Wi-Fi-сигналом. После этого он связал, изнасиловал, а позже задушил ребёнка. Чтобы замести следы преступления, Бережной хранил тело девочки в холодильнике, а потом в коробке отнёс её к берегу озера Оброчное, где её и нашли. После задержания Бережной во всём сознался, ему грозит от восьми до 20 лет тюрьмы.

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