Адвокат убийцы восьмилетней девочки не будет обжаловать приговор суда
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:35, 27 августа 2021
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Адвокат Виталия Бережного, изнасиловавшего и убившего восьмилетнюю Настю Муравьёву, не будет обжаловать приговор суда об аресте преступника. Об этом сообщает ТАСС.
Нет, — ответила адвокат Бережного на соответствующий вопрос судьи.
Ранее в Тюмени бывший сотрудник полиции и спецназовец Виталий Бережной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил к себе в квартиру восьмилетнюю девочку Настю Муравьёву, разрешив ей воспользоваться своим Wi-Fi-сигналом. После этого он связал, изнасиловал, а позже задушил ребёнка. Чтобы замести следы преступления, Бережной хранил тело девочки в холодильнике, а потом в коробке отнёс её к берегу озера Оброчное, где её и нашли. После задержания Бережной во всём сознался, ему грозит от восьми до 20 лет тюрьмы.