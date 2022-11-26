Адвокат Ройзмана отреагировал на включение его клиента в список иноагентов Адвокат Идамжапов: Ройзман не будет обжаловать включение в список иноагента

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Евгений Ройзман

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил «Интерфаксу», что они не будут обжаловать статус иноагента. Правозащитник отметил, что с решением суда ни он, ни клиент не согласны, но оспаривать его считают бессмысленным.

С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно, — сказал Идамжапов.

Накануне Минюст включил Ройзмана в список физических лиц — иностранных агентов. Вместе с ним перечень пополнился еще пятью людьми. В него попали адвокат Илья Новиков, ведущая телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Анна Монгайт, координатор пермского представительства движения «Голос» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Виталий Ковин (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), журналистка из Улан-Удэ Александра Гармажапова и юрист Федор Телин.

Ранее днем список иноагентов пополнился ООО «Город без преград» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Кроме того, в список НКО-иноагентов был включен благотворительный фонд «Социальное партнерство» (организация, исполняющая функции иностранного агента).

До этого Министерство юстиции РФ внесло в список физлиц-иноагентов рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron. Кроме музыканта, в перечень добавлены активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова.