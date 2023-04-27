Адвокат разъяснил, какое наказание грозит Блиновской Адвокат Добровинский заявил, что блогер Блиновская может попасть в тюрьму

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Задержанная при попытке покинуть Россию известная блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов в особо крупном размере, может лишиться свободы, рассказал «Радио 1» московский адвокат Александр Добровинский. Он напомнил, что за уклонение от уплаты налогов в России предусмотрен либо штраф, либо тюремное заключение сроком до шести лет. Однако Блиновская своими действиями усугубила ситуацию.

Если задержание происходит при попытке исчезнуть из Российской Федерации, следователь может настоять именно на тюремном заключении, - отметил юрист.

По его словам, теперь блогерша, прославившаяся благодаря своим онлайн-марафонам личностного роста, скорее всего, пойдет под стражу во избежание будущих попыток скрыться от следствия.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму в 918 млн рублей. По данным следствия, блогер купила билет на самолет в Алма-Ату, и силовики планировали задержать ее при попытке вылететь из страны, однако кто-то предупредил Блиновскую об этом, и она поменяла маршрут. В результате «королеву марафонов» задержали на арендованном «Майбахе» в Смоленской области на границе с Белоруссией на пункте пропуска «Красная Горка». По одной из версий, Блиновская собиралась уехать в Литву.