Адвокат рассказала, в каком случае выселят из квартиры за долги по ЖКХ

https://static.news.ru/photo/d7b50e20-0c32-11eb-bef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Жильцов могут выселить из квартиры за долги по ЖКХ только по решению суда. При этом платежи должны не поступать более полугода по неуважительным причинам.

Но это касается только неприватизированного жилья, в котором люди проживают по договору социального найма, пояснила адвокат одного из столичных бюро Надежда Ермолаева агентству ПРАЙМ. При этом по закону власти не могут оставить должников на улице — они обязаны предоставить им другую жилплощадь.

Такие условия предусматривает Жилищный кодекс, пояснила эксперт. Но даже при всех негативных обстоятельствах выселение является крайней мерой. В первую очередь должникам грозит штраф за каждый день просрочки.

Некоторые категории людей в принципе не могут быть выселены из квартиры за долги при любых обстоятельствах. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры по возрасту, семьи военнослужащих, погибших или пропавших при выполнении долга.

Что касается жилья, находящегося в частной собственности, выселить из него должников практически невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поставщики коммунальных услуг задумались о привлечении коллекторов к взысканию с граждан долгов по оплате услуг ЖКХ. О такой возможности, в частности, заявили в «Мосэнерго» и ГК «Росводоканал».