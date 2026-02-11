Адвокат рассказал, какое наказание грозит метрологам-мошенникам

На мошенников, которые представляются сотрудниками ЖКХ и предлагают проверить счетчики, легко найти управу, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Он добавил, что для этого нужно лишь записать диалог на диктофон и обратиться в правоохранительные органы.

Если человека что-то смущает, он вправе отказаться от услуги. Если сотрудники, пришедшие по объявлению, просто делают вид, что проверяют счетчики и проверяют деньги, то это мошенничество и можно вызывать полицию и записать диалог с ним на диктофон, чтобы правоохранителям было с чем работать, — отметил Карабанов.

По его словам, если доказать преступную схему и суммировать ущерб, то действия будут квалифицироваться по статье 159 УК РФ (Мошенничество). В случае, если нанесенный ущерб выше одного миллиона, наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

