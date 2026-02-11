Зимняя Олимпиада — 2026
Адвокат рассказал, какое наказание грозит метрологам-мошенникам

Адвокат Карабанов: предлагающие замену счетчика мошенники могут сесть на 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На мошенников, которые представляются сотрудниками ЖКХ и предлагают проверить счетчики, легко найти управу, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Он добавил, что для этого нужно лишь записать диалог на диктофон и обратиться в правоохранительные органы.

Если человека что-то смущает, он вправе отказаться от услуги. Если сотрудники, пришедшие по объявлению, просто делают вид, что проверяют счетчики и проверяют деньги, то это мошенничество и можно вызывать полицию и записать диалог с ним на диктофон, чтобы правоохранителям было с чем работать, — отметил Карабанов.

По его словам, если доказать преступную схему и суммировать ущерб, то действия будут квалифицироваться по статье 159 УК РФ (Мошенничество). В случае, если нанесенный ущерб выше одного миллиона, наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности, сообщила пресс-служба ФАС. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

