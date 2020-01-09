https://static.news.ru/photo/1ee33778-32df-11ea-9340-fa163e074e61_660.jpg Филипп Дельпаль Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Леван Джиоев, защищающий партнёра Baring Vostok Филиппа Дельпаля, заявил, что обвинение основателя инвестиционного фонда компании Майкла Калви связано не с отступным соглашением между банком «Восточный» и Первым коллекторским бюро, а с выдачей «безвозвратного» кредита коллектору.

Новое обвинение касается событий декабря 2015 года и связано с выдачей кредита, — заявил адвокат на заседании Басманного суда Москвы.

Фонд Baring Vostok основал американский инвестор Майкл Калви. Он потерял контроль над банком «Восточный» после того, как Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн». Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, СКР направил в Басманный суд ходатайства о продлении сроков содержания под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнёра компании Филиппа Дельпаля.