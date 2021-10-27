Адвокат отчисленной студентки «Останкино» уверен в успехе судебного иска

Адвокат отчисленной за лайк в социальной сети Instagram студентки Высшей школы телевидения «Останкино» Алины Темирчиевой Марат Аманлиев заявил NEWS.ru, что в учебном заведении не собираются восстанавливать девушку без обращения в суд, поскольку уже приняли решение об её отчислении. Адвокат подчеркнул, что Алина Темирчиева и Алиса Тимченко не сделали ничего противозаконного, что стало бы основанием для отчисления. Он уверен, что суд встанет на сторону студенток.

Студентки не сделали ничего противозаконного и противоправного, я не могу предположить, какие были основание для отчисления. <...> Сейчас мы требуем от школы предоставить конкретные сведения о том, какие пункты положений устава и правил внутреннего распорядка были нарушены Алиной в части её отчисления, а также указать какие иные нормативные акты были нарушены, — рассказал Аманлиев.

По его словам, в приказе указано, что студентки были отчислены «в связи с нарушением устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов». Адвокат назвал такую формулировку странной, в которой нет никакой конкретики. Он подчеркнул, что в Высшей школе заняли такую позицию: «Мы их отчисляем, а за что отчисляем, не расскажем». Аманлиев отметил, что будет узнавать в судебном порядке, за что студентки были отчислены и насколько это законно.

Требуем возвратить денежные средства, будет подан иск в суд о признании приказа об отчислении незаконным. Затем последует восстановление, — добавил адвокат.

Ранее Алиса Тимченко и Алина Темирчиева рассказали NEWS.ru, что собираются подать в суд на высшую школу «Останкино» и потребовать публичных извинений. Тимченко назвала обращение в инстанцию делом принципа.

26 октября несколько студентов Высшей школы «Останкино» сообщили, что их отчислили из учебного заведения из-за лайков, поставленных под публикацией в Instagram-аккаунте учреждения. Один из учащихся выразил недовольство переносами и отменой занятий, несмотря на неизменный размер оплаты за обучение.