Адвокат оценил шансы снятия статуса иноагента с Макса Покровского Адвокат Жорин счел ничтожными шансы снятия статуса иноагента с Макса Покровского

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Покровский

Процедура снятия статуса иноагента с лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского (признан Минюстом РФ иноагентом) имеет ничтожно малые шансы на успех, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Тем не менее, по его словам, жалобу стоит подать для того, чтобы узнать причину внесения в реестр и, возможно, устранив нарушения, обратиться в Минюст РФ снова.

Думаю, что снятие статуса иноагента с Макса Покровского ничтожно малы, но подавать жалобу все-таки нужно. Хотя бы для того, чтобы знать причины внесения, и, в случае их устранения, — повторно просить о снятии, — сказал Жорин.

Адвокат объяснил, что когда то или иное лицо обжалует статус иноагента, даже если суд отказывает в снятии, то заявитель все равно убивает двух зайцев. По словам Жорина, в этом случае человек и выражает несогласие, и получает основания и причины для внесения в реестр.

Во-первых, человек выражает свое несогласие со своим статусом иностранного агента. Во-вторых, что еще более важно, в ходе судебного процесса Минюст предоставляет все основания и причины для внесения в реестр иноагента. Обычно об этом статусе человек узнает из открытых источников, журналистов, — добавил правозащитник.

Ранее стало известно, что Покровский решил оспорить статус иноагента и подал заявление в суд. Заседание назначено на 17 июля. Фронтмен был признан иноагнетом 31 марта 2023 года.