Адвокат объяснил признание Тесака пытками в тюрьме

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) дал признательные показания об участии в убийстве мигрантов, видеозапись которых появилась в Сети, после пыток со стороны сотрудников ФСИН. Об этом заявил представляющий интересы отца Марцинкевича адвокат Алексей Михальчик, передаёт ТАСС.

Он напомнил , что заключённого из колонии в Коми неожиданно перевели в СИЗО Красноярска, хотя его дело расследовали в Москве. В изоляторе он был почти год, а затем уже в СИЗО в Новосибирске заявил, что оговорил себя и других под физическим и психологическим давлением.

Хочу напомнить также, что Марцинкевича не привлекали в качестве подозреваемого по делу об этих убийствах, в материалах СК он проходит свидетелем. Более того, после гибели Марцинкевича у него во рту была найдена записка, где он прямо указал, что оговорил ряд людей после пыток, а на его теле был найден ряд повреждений, — добавил юрист.

6 августа в Сети появилось видео с допроса Марцинкевича, где он признался на камеру, что участвовал в убийстве мигрантов. Сам Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году, но в сентябре 2020 года, согласно официальной версии, покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.

Ранее адвокат Тесака, Алексей Михальчик опубликовал фото предсмертной записки, которая может объяснить причину самоубийства его подзащитного. Она была найдена во рту Марцинкевича после его смерти в СИЗО Челябинска.

Тесак признаётся в записке, что оговорил себя и двух своих соратников в убийстве двух человек. По его словам, сам он не знает, кто стоит за этими преступлениями.