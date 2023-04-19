Адвокат назвал нюанс для наказания блогера Лизогуба за стрим с 14-летней Адвокат Исаев: блогеру Лизогубу может грозить до трех лет тюрьмы за развращение 14-летней

Фото: lizzzogub/t.me

Женя Лизогуб

Блогеру Жене Лизогубу может грозить до трех лет тюрьмы по уголовной статье о развратных действиях в отношении 14-летней, сообщил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он объяснил, что развратными считаются любые действия сексуального характера без полового контакта, при этом потерпевшим может быть признано лицо, не достигшее 16 лет, а не просто несовершеннолетний.

К развратным действиям относятся любые действия без факта полового сношения, которые направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего либо пробуждение у него интересов к сексуальным отношениям. В законе прямо указано, что данные действия наказуемы и при осуществлении посредством сети Интернет, — подчеркнул адвокат.

Если в роликах Лизогуба обнаружат хотя бы один из перечисленных фактов, его могут привлечь по статье 135 УК РФ.

Так как одной из участниц съемок уже исполнилось 16 лет, а другой исполнилось 14 лет, то при обнаружении в действиях блогера признаков состава преступления он будет нести ответственность по ч.1 ст.135 УК РФ, а потерпевшей по делу будет являться 14-летняя девочка. Наказание, предусмотренное по данной статье, составляет лишение свободы на срок до трех лет, — пояснил Исаев.

По словам адвоката, в контексте развратных действий согласие потерпевшего не имеет значения.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что СК проверит 19-летнего блогера Женю Лизогуба на предмет развращения несовершеннолетних девочек. Мизулина рассказала о большом количестве жалоб на неподобающее поведение Лизогуба, выпускавшего ролики с 14-летней Миланой Некрасовой и 16-летней блогершей Фросей.