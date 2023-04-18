СК проверит, является ли педофилом блогер Женя Лизогуб

Фото: https://t.me/lizzzogub

Следствие проверит 19-летнего блогера Женю Лизогуба на предмет отношений с несовершеннолетними. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в организацию поступило уже множество обращений. Эти письма касаются неподобающего, как считают авторы посланий, поведения блогера. Многие думают, что Лизогуб растлевает несовершеннолетних девочек.

Мизулина подчеркнула, что не хотела бы вешать ярлыки на молодого человека раньше времени. Однако, признала глава Лиги безопасного интернета, вся эта ситуация «выглядит странно».

Лизогуб выпускал ролики с 16-летней тиктокершей Фросей. Ее называют бывшей девушкой блогера. Также в кадре появлялась Милана Некрасова, ей 14. Сам Лизогуб намекал, что их с несовершеннолетней девочкой связывает нечто большее, чем просто совместная запись видео для блога. Он говорил также, что предпочитает девочек помладше.

Ранее юрист Александр Хаминский подчеркивал, что треш-блогера Дмитрия Серова, избившего маленькую девочку в эфире стрима, можно посадить на 20 лет за истязание малолетней и заведомое лишение свободы, а также возможное сексуальное насилие. По его словам, на представленном видео имеются неопровержимые свидетельства совершения по крайней мере части из этих преступлений. Сам Серов назвал себя педофилом.

Хаминский добавил, что в размещенных в Сети роликах не видно признаков преступлений, связанных с сексуальным насилием. Но это не означает, что его не было. По его словам, эти преступления не ограничиваются только изнасилованием, к ним относятся также любые насильственные действия сексуального характера и развратные действия.