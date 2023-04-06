Названо условие 20-летнего тюремного срока для блогера, избивавшего дочь Юрист Хаминский заявил, что треш-блогера Серова можно посадить на 20 лет за истязание малолетней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треш-блогера Дмитрия Серова, избившего маленькую девочку в эфире стрима, можно посадить на 20 лет за истязание малолетней и заведомого лишения свободы, а также возможного сексуального насилия, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, на представленном видео имеются неопровержимые свидетельства совершения по крайней мери части из этих преступлений.

Этих оснований достаточно, чтобы возбудить уголовное дело, задержать Серова и ходатайствовать перед судом о взятии его под стражу. И уже затем проверить обстоятельства, связанные с сексуальным насилием над ребенком. С учетом того, что девочке явно меньше 14 лет, за подобные преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, — заявил юрист.

Хаминский добавил, что на размещенных в Сети роликах не видно признаков преступлений, связанных с сексуальным насилием. Но это не означает, что его не было. По его словам, эти преступления не ограничиваются только изнасилованием, к ним относятся также любые насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

Следует назначить судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую и педиатрическую. Необходимо изъять и исследовать все имеющиеся у Серова магнитные носители информации и записные книжки, — резюмировал он.

Юрист отметил, что если говорить о видео, в котором Серов заявляет, что он педофил, то такое заявление не является признанием в совершении конкретного преступления и может оцениваться в только в целях оценки его психического состояния».

Серов во время прямого эфира довел до слез и избил девочку, а потом заявил, что он педофил. Мужчину проверяет полиция. На видео ребенок рыдает и говорит, что хочет домой, но блогер не дает девочке уйти.