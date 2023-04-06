Треш-блогер избил ребенка и заявил, что он педофил Треш-блогер Дмитрий Серов избил ребенка и заявил, что он педофил

Фото: id84322443/vk.com

Дмитрий Серов

Треш-блогер из Кохмы Ивановской области Дмитрий Серов во время прямого эфира довел до слез и избил девочку, а потом заявил, что он педофил, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчину проверяет полиция.

На видео с ребенок рыдает и говорит, что хочет домой, но блогер не дает ей уйти и ударяет, когда девочка пытается вырваться.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области Татьяна Океанская сообщила «Подъему», что мужчина бил свою дочь, которая проживает с мамой. Родители девочки развелись после жалоб женщины на побои.

Опека проинформирована о происшествии. Просмотрели свои базы семей, состоящих на учете: в них данный гражданин не значится. Работники опеки ждут результатов проверки и готовы незамедлительно выехать вместе с полицией на место, — сообщила Океанская.

Ранее стало известно, что свыше 60% россиян считают, что необходимо блокировать контент, который распространяют так называемые треш-стримеры. По их мнению, государству следует принять законопроекты по ограничению деятельности такого рода стримеров и повысить ответственность соцсетей за размещение подобного контента.