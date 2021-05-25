Адвокат Иван Павлов опроверг наличие гостайны в его деле

https://static.news.ru/photo/9b432fe6-bd56-11eb-83ef-96000091f725_660.jpg Иван Павлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деле о разглашении тайны следствия, обвиняемым по которому проходит адвокат «Команды 29» Иван Павлов, нет государственной тайны. Об этом юрист рассказал журналистам после заседания Мосгорсуда по апелляции на продление срока ареста его подзащитного, журналиста Ивана Сафронова, передаёт ТАСС.

Он пояснил, что ещё при задержании силовики пытались взять у него подписку о неразглашении информации по его делу. Однако юрист отказался подписывать документ.

В моём деле нет никаких государственных тайн и не должно быть, — подчеркнул он.

Он напомнил, что суд запретил ему использовать телефон и Интернет, а также почту, что ограничивает его возможности в адвокатской работе.

Утром 30 апреля в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов, дома у его жены в Санкт-Петербурге и в петербургском офисе адвокатского объединения «Команда 29» прошли обыски. Адвокату вменяют часть 1 статьи 310 УК — разглашение данных предварительного расследования. Обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.

Суд поместил юриста под запрет определённых действий.

Коллеги Павлова из «Команды 29» рассказали, что в прошлом году следователь по делу Сафронова пытался взять с адвоката подписку о неразглашении данных следствия. Павлов дал лишь подписку о неразглашении гостайны, о неразглашении данных следствия — отказался. По информации «Команды 29», также в прошлом году Минюст жаловался на Павлова в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга, но жалоба была отклонена.

Адвокаты и правозащитники выразили свою солидарность с Павловым и создали петицию в его поддержку.