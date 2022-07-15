Адвокат художницы Цветковой раскрыл последствия оправдательного приговора Адвокат художницы Цветковой: если приговор вступит в силу, люди искусства вздохнут спокойно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат российской художницы Юлии Цветковой (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) Александр Пиховкин заявил NEWS.ru, что в случае вступления оправдательного приговора в силу, «очень большое число художников, музейных работников, вообще людей искусства смогут вздохнуть спокойно, по крайней мере на некоторое время». Таким образом юрист прокомментировал соответствующее решение Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре.

Этот приговор точно является прецедентным. Если он вступит в силу, очень большое число художников, музейных работников, вообще людей искусства смогут вздохнуть спокойно, по крайней мере на некоторое время. Вопрос об исподнем белье для античных статуй на какое-то время станет неактуальным, — подчеркнул Пиховкин.

Художница начала заниматься общественной деятельностью в 2018 году. Она уделяла внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В Комсомольске-на-Амуре Цветкова создала театр-балаган «Мерак».

В ноябре 2019 года против нее было возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом для этого стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой. Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, после чего мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. В мае прошлого года Цветкова объявляла голодовку. NEWS.ru готовит публикацию о приговоре Цветковой и ее деле.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что запрет пропаганды ЛГБТ для всех возрастов несет риски правового произвола. Такие законы сложно каким-то образом реализовать, для них нужна экспертиза и чёткие трактовки, добавил юрист. Эксперт отметил, что однополые отношения представлены и в западных, и в восточных, и в латиноамериканских искусстве и культуре.