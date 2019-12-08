Заявление адвоката Ильи Новикова о передаче гонорара за защиту студента ВШЭ Егора Жукова в пользу Вооружённых сил Украины (ВСУ) вызвало неоднозначную реакцию в Сети. По его словам, пожертвование в 100 тыс. рублей он приурочил к празднику ВСУ.
Сообщение, которое Новиков разместил в своём
Некоторые пользователи соцсети, в основном украинцы, одобрили его поступок одним словом «Дякую» (Спасибо). Однако более сотни комментариев оказались негативными: «Бабченко лучше перешли, он на «Абрамсе» собирается приехать на Тверскую», «Что за днище?», «Гореть тебе в аду!», «Какая мерзость», «Недолго он ещё будет практиковать. Приложим все усилия», «Оплачу билет до Киева в один конец. Там и оставайтесь».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Новиков считает приговор Егору Жукову, как и все решения по «московскому делу», неправосудным и подлым. По его словам, условный срок — облегчение для семьи, но испытывать благодарность из-за этого неправильно. Он отметил, что симпатизирует свободе слова и мысли Жукова, однако в речи приговорённого к трём годам условно не было экстремизма.
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