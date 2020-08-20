Ключевой свидетель защиты: за рулём был не Ефремов

https://static.news.ru/photo/bb34864c-e2e6-11ea-acf7-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что его подопечный не сидел за рулём своей машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Он зачитал во время заседания в Пресненском суде показания свидетеля Александра Кобеца, который был очевидцем аварии, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда. Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что этот человек случайно оказался первым на месте происшествия.

Согласно этим показаниям, Кобец был очевидцем аварии — в этот момент гулял неподалёку. По его словам, он сразу бросился к машине чёрного цвета.

Я подошёл к машине и увидел, что за рулём сидит молодой человек, который пытался освободиться из подушки безопасности. Я спросил, нужна ли ему помощь, в ответ услышал нецензурную брань, — рассказал он.

Также он добавил, что позже увидел Ефремова, который вышел из машины со стороны переднего пассажирского сиденья. У водителя в отличие от артиста были чёрные волосы без седины, утверждает он. По его словам, приблизительно водителю было 38 лет, с чёрными волосами, на нем была сероватая футболка и жилетка балоньевая. Кобец утверждает что видел лицо водителя раньше, «но не помнит где».

Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце 8 июня. Он выехал на встречную полосу, где протаранил фургон службы доставки. Его водитель Сергей Захаров умер в реанимации. В момент аварии Ефремов находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Это показала экспертиза. Актёру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет.

NEWS.ru писал, что коллега Ефремова Никита Высоцкий назвал актёра «очень хорошим и верующим человеком». Он подчеркнул, что подсудимый является ответственным отцом.