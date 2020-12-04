Адвокат Алёшкин опроверг повторное прекращение сотрудничества с Ефремовым

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Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, не отказывался от услуг адвоката Андрея Алёшкина. Об этом сообщил сам юрист.

Ни я, ни Невская коллегия адвокатов отказа от меня не получали. В соответствии с законом я обязан осуществлять адвокатские полномочия в отношении клиента до тех пор, пока не получу от него отказ. У меня нет задачи каким-либо образом вредить Михаилу Олеговичу, — цитирует Алёшкина ТАСС.

Ранее семья Ефремова уже один раз прекращала сотрудничество с Алёшкиным. Сообщалось, что жена артиста Софья Кругликова заподозрила юриста в сговоре с потерпевшей стороной. Однако 16 ноября Ефремов вновь договорился о работе с Алёшкиным.

Михаил Ефремов, напомним, 8 июня стал виновником смертельного ДТП, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. Его автомобиль врезался в курьерский фургон в центре Москвы, водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.

Ефремов был приговорён к 8 годам лишения свободы, затем наказание смягчили до 7,5 лет. В настоящее время он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

Как ранее сообщал NEWS.ru, артист написал письмо вдове Захарова, в котором раскаивался и извинялся за поведение своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, во время заседания позволявшего себе резкие высказывания в адрес потерпевших. Пашаев выразил возмущение этим письмом, заявив, что Ефремов упрекает его, чтобы добиться смягчения наказания.