Адвокат Алёшкин опроверг повторное прекращение сотрудничества с Ефремовым

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, не отказывался от услуг адвоката Андрея Алёшкина. Об этом сообщил сам юрист.
Ни я, ни Невская коллегия адвокатов отказа от меня не получали. В соответствии с законом я обязан осуществлять адвокатские полномочия в отношении клиента до тех пор, пока не получу от него отказ. У меня нет задачи каким-либо образом вредить Михаилу Олеговичу, — цитирует Алёшкина ТАСС.
Ранее семья Ефремова уже один раз прекращала сотрудничество с Алёшкиным. Сообщалось, что жена артиста Софья Кругликова заподозрила юриста в сговоре с потерпевшей стороной. Однако 16 ноября Ефремов вновь договорился о работе с Алёшкиным.
Михаил Ефремов, напомним, 8 июня стал виновником смертельного ДТП, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. Его автомобиль врезался в курьерский фургон в центре Москвы, водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и позже скончался в больнице.
Ефремов был приговорён к 8 годам лишения свободы, затем наказание смягчили до 7,5 лет. В настоящее время он отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Как ранее сообщал NEWS.ru, артист написал письмо вдове Захарова, в котором раскаивался и извинялся за поведение своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, во время заседания позволявшего себе резкие высказывания в адрес потерпевших. Пашаев выразил возмущение этим письмом, заявив, что Ефремов упрекает его, чтобы добиться смягчения наказания.