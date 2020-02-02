Госдума решает вопрос о соответствии размера административных штрафов в зависимости от МРОТ. Это связано с ужесточением наказания за превышение скорости на дорогах.
С инициативой привязки штрафов к МРОТ выступил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. То есть размеры штрафов для физлиц должны зависеть от определённого процента от МРОТ,
То есть, делает вывод депутат, если МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то и штраф не может быть выше, чем половина суммы. Нилов считает, что меры наказания на дороге в новой редакции слишком завышены. И некоторые россияне не могут себе позволить отдать четверть МРОТ за погашение минимального штрафа.
К тому же во многих уголках страны дорожные знаки противоречат разметке и есть «дорожные ловушки».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтранс РФ разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.
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