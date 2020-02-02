https://static.news.ru/photo/90abbcfc-4583-11ea-bd43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума решает вопрос о соответствии размера административных штрафов в зависимости от МРОТ. Это связано с ужесточением наказания за превышение скорости на дорогах.

С инициативой привязки штрафов к МРОТ выступил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов. То есть размеры штрафов для физлиц должны зависеть от определённого процента от МРОТ, пишет РИА Новости.

То есть, делает вывод депутат, если МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то и штраф не может быть выше, чем половина суммы. Нилов считает, что меры наказания на дороге в новой редакции слишком завышены. И некоторые россияне не могут себе позволить отдать четверть МРОТ за погашение минимального штрафа.

К тому же во многих уголках страны дорожные знаки противоречат разметке и есть «дорожные ловушки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтранс РФ разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.