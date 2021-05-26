«Абсурдно и смехотворно»: эксперт оценил законопроект об обороте оружия

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Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев прокомментировал NEWS.ru принятие Государственной думой в первом чтении законопроекта, который ужесточает правила контроля за оборотом оружия. По его словам, силовые ведомства не раскрывают полную статистку преступлений, так как из неё это было бы видно, что подобные нововведения абсурдны и смехотворны.

Эксперт подчеркнул, что большинство перечисленных в законопроекте пунктов уже так или иначе действуют в России. Основное нововведение — прохождение психологического тестирования. Однако сотрудники МВД уже проходят подобное тестирование, но это не значит, что они через некоторое время не становятся неадекватными из-за профессиональной деформации. Так, две трети преступлений с оружием совершают представители силовых структур, добавил он.

Ну да, сделали вид для народа, что якобы о нас заботятся, какие-то барьеры поставили. Ну, да, закрутили честным людям ещё гайку. <...> Самое главное — кампанейщина, самое главное перед выборами показать, что они заботятся о народе. А народ уже видит, что уже о нас не забоятся. Они заботятся только о том, чтобы получить тёплые места в госдумах высокооплачиваемые и неприкосновенность, — подчеркнул Ванеев.

Он отметил, что законопроект не затрагивает вопрос о нелегальном оружии, а также об обороте взрывчатки, которую используют в терактах. Эксперт считает, что должен быть комплекс мер по созданию усиленных подразделений для работы в Интернете. Он привёл в пример Соединённые Штаты, где существует 50-тысячная интернет-армия для борьбы с интернет-угрозами. Кроме того, нужно заняться незаконным оборотом оружия, который, по западным оценкам, в России достигает 20 млн единиц вооружения.

А это всё популизм, очковтирательство, как говорили в советское время, потёмкинские деревни, как говорили ещё в царские времена. Это ни к чему не приведёт, кроме как к неэффективной растрате государственных денег, — заключил он.

Проект закона, ужесточающего контроль за выдачей медицинского заключения, необходимого для оформления разрешения на оружие, был внесён в Госдуму 17 мая. В нём предусмотрено, что россияне, желающие получить лицензию на оружие, должны будут проходить медицинское освидетельствование только в государственных или муниципальных клиниках. Процедура будет включать химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование. Результаты обследования будут оформляться в виде электронного документа и размещаться в реестре в ГИС Минздрава. Доступ к нему получит Росгвардия.

26 мая депутаты приняли инициативу в перовом чтении.