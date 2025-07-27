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27 июля 2025 в 18:24

Абрикосы как конфеты — весь вкус сохраняется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосы в сиропе на зиму — это ароматная и солнечная заготовка, сохраняющая вкус лета до самой весны. Фрукты остаются плотными, не развариваются, а сладкий сироп становится отличной добавкой к чаю, кашам и десертам.

Для рецепта потребуется 1 килограмм спелых, но упругих абрикосов, 500 граммов сахара и 1 литр воды. Плоды моются, разрезаются пополам и освобождаются от косточек. Подготовленные дольки плотно укладываются в стерильные банки. Сироп готовится отдельно: в кастрюлю вливается вода, добавляется сахар и все доводится до кипения. Горячей сладкой жидкостью заливаются абрикосы, после чего банки накрываются крышками и стерилизуются в течение 10–15 минут.

После стерилизации заготовки плотно укупориваются и переворачиваются вверх дном до полного остывания. Абрикосы в сиропе на зиму сохраняют структуру и приобретают яркий вкус с легкой кислинкой.

Пошаговый рецепт делает процесс подготовки простым и понятным, а благодаря натуральному составу заготовка долго хранится даже без добавок.

абрикосы
домашние заготовки
еда
фрукты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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