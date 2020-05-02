85% новых заражённых коронавирусом в Москве моложе 65 лет

85% среди новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7% из них — дети, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, ещё 5% — старше 80 лет, — говорится в сообщении.
Там также отметили, что все контактировавшие с инфицированными лица помещены под медицинское наблюдение.
Как ранее писал NEWS.ru, врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, как определить у себя заражение коронавирусом. Он посоветовал обратить внимание на главный признак заболевания — потерю обоняния.
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