85% новых заражённых коронавирусом в Москве моложе 65 лет

https://static.news.ru/photo/78c4fdf0-8c65-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

85% среди новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 7% из них — дети, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, ещё 5% — старше 80 лет, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что все контактировавшие с инфицированными лица помещены под медицинское наблюдение.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, как определить у себя заражение коронавирусом. Он посоветовал обратить внимание на главный признак заболевания — потерю обоняния.