Врач рассказал, как распознать у себя симптомы COVID-19

https://static.news.ru/photo/6f9dd564-8c63-11ea-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, как определить у себя заражение коронавирусом. Он посоветовал обратить внимание на главный признак заболевания — потерю обоняния.

Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестаёт ощущать комфортно запахи, и у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения, — рассказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом у заболевшего может быть нормальная температура тела. При первых признаках недомогания и подъёме температуры медик рекомендовал не бежать сразу в больницу, поскольку это не основной симптом коронавируса. Повышение температуры может указывать на наличие других заболеваний, подчеркнул медик.

Всего в России по состоянию на 2 мая зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 умерло.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус может проникнуть в организм с едой и водой. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Она отметила, что основным путём передачи является воздушно-капельный, однако не исключила, то вирус может попасть к человеку и через употребляемые им продукты.