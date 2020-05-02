Роспотребнадзор предупредил о риске заражения COVID-19 через еду и воду

https://static.news.ru/photo/5bcaed94-8c61-11ea-bb34-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Коронавирус может проникнуть в организм с едой и водой. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Она отметила, что основным путём передачи является воздушно-капельный, однако не исключила, то вирус может попасть к человеку и через употребляемые им продукты.

[Возможность распространения вируса] с продуктами питания или с водой — вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берётся, — приводит её слова ТАСС.

По её словам, чтобы минимизировать риски, нужно чаще дезинфицировать руки и не забывать, что вирус сохраняется на поверхностях до 72 часов. В домашних условиях избавиться от вируса можно проглаживанием, подчеркнула Попова.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 222 человека скончались . За последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерли.

Ранее учёные назвали новый способ передачи коронавируса. Согласно новым исследованиям, SARS-CoV-2 способен проникать в летки кишечника и поражать их, писал NEWS.ru.