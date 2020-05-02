Учёные назвали новый возможный способ передачи коронавируса

https://static.news.ru/photo/97019098-8c57-11ea-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Коронавирус способен проникать в клетки кишечника и поражать их. Это говорит о том, что SARS-CoV-2 способен передаваться не только воздушно-капельным путём, как считали ранее. К такому выводу пришли нидерландские учёные из Института Хабрехта.

Специалисты проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток. При добавлении к органоидам коронавируса, они быстро заражались. Вирус проникал в клетки кишечных органоидов, и число инфицированных клеток резко увеличивалось.

Кроме того, учёные отмечают, что у значительной части пациентов с COVID-19 наблюдаются такие симптомы, как тошнота и диарея. Это также свидетельствует в пользу версии о том, что вирус может распространяться посредством так называемой «фекально-оральной передачи», отмечает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. По выздоровлению были выписаны 1 793 человека.