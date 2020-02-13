https://static.news.ru/photo/84ebd09c-4e5b-11ea-bad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд признал 71-летнего россиянина Виктора Прозорова виновным в государственной измене. Мужчина проектировал корабли для Черноморского флота, жил в Крыму и был гражданином Украины.

Судья Ирина Фурманова назначила Прозорову 14 лет колонии строгого режима и оштрафовала на 200 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

По информации юристов «Команды 29», мужчину задержали весной 2018 года. Прозоров работал в севастопольском ЦКБ «Черноморец» и при нём бюро разработало десантный корабль на воздушной подушке «Зубр». Конструктор часто был в зарубежных командировках в Иране и Китае.

Материалы дела Прозорова засекречены. Правозащитники считают, что оно связано с процессом над капитаном первого ранга Владиславом Никольским, осуждённым за передачу военных секретов Украине.

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