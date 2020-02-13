Санкт-Петербургский городской суд признал 71-летнего россиянина Виктора Прозорова виновным в государственной измене. Мужчина проектировал корабли для Черноморского флота, жил в Крыму и был гражданином Украины.
Судья Ирина Фурманова назначила Прозорову 14 лет колонии строгого режима и оштрафовала на 200 тысяч рублей,
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Материалы дела Прозорова засекречены. Правозащитники считают, что оно связано с процессом над капитаном первого ранга Владиславом Никольским, осуждённым за передачу военных секретов Украине.
Как писал NEWS.ru, ФСБ обвинила в госизмене супругов из Москвы, на фотографии и видео со свадьбы которых попал офицер спецслужбы.
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